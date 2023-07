Buon compleanno Pinocchio: la festa di Collodi. I 140 anni del burattino, “Una grande storia di vita”

Pescia (Pistoia), 7 luglio 2023 – Che festa per Pinocchio. Tanta gente a Collodi in un caldo venerdì 7 luglio per il compleanno del burattino. La favola compie 140 anni e per l’occasione, tra le varie iniziative, si sono svolti anche un dibattito e una mostra che hanno avuto come partner anche La Nazione.

La favola di Pinocchio è attualissima e ancora molto amata dai bambini

“Pinocchio è una grande storia di vita – dice il presidente della Fondazione Collodi Pierfrancesco Bernacchi – Questa è una bella giornata, una grande occasione per soffermarci su una figura molto amata, una favola ascoltata da milioni di bambini. Le manifestazioni sono tante e andranno avanti da oggi fino a novembre anche grazie al sostegno de La Nazione”.

"Pinocchio - dice il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – è un simbolo, è l’orgoglio della Toscana nel mondo. Una favola che è stata tradotta in tante lingue. Qui nel Parco di Collodi vengono tanti bambini ma anche tanti adulti per riflettere sull’insegnamento che Pinocchio ci lascia”.

Un 7 luglio intenso che ha visto il dibattito con Daniela Marcheschi, Giordano Bruno Guerri e la direttrice di Qn-La Nazione-Il Giorno-Il Resto del Carlino Agnese Pini. Quindi l’apertura della mostra “Pinocchio sono io!” e il concerto del tenore Giuseppe Gambi.