Combattere il bullismo. Gli esperti a confronto per aiutare gli studenti

Montecatini Terme, 31 maggio 2023 – I minori, spesso inconsapevolmente, commettono reati, sia nel mondo reale (la guida sotto l’effetto di droghe ed alcol) che nel mondo virtuale (accessi abusivi a sistemi informatici, diffamazioni, molestie ai danni di coetanei), fatti gravi che vengono visti come scherzi.

Per fare il punto sulla situazione autorità ed esperti sono andati nelle scuole. Si è svolto nelle sale del liceo scientifico Coluccio Salutati il convegno "Strade reali e virtuali: i rischi e i reati commessi dai minori". Nel corso dell’incontro sono stati analizzati quei comportamenti, questa volta consapevoli, dei minori che bullizzano i propri coetanei, con conseguenze gravi, talvolta nefaste per le vittime. Sono stati citati alcuni casi recentissimi, in cui i minori, vittime di cyberbullismo, si sono tolti la vita e degli aspetti processuali che hanno riguardato gli autori dei reati. L’obiettivo del convegno, condiviso dai relatori e dalla dirigente scolastica, è stato quello di fornire agli studenti delle informazioni e degli strumenti per evitare di essere coinvolti in questi brutti episodi.

I relatori hanno esposto le conseguenze di tali comportamenti, che ricadono sugli stessi ragazzi e sulle famiglie. Secondo Dan Olweus, psicologo e ricercatore universitario svedese riconosciuto tra i massimi esperti in materia , sia il bullismo che il cyberbullismo sono comportamenti finalizzati a molestare ripetutamente una vittima non casuale, la quale ha difficoltà a sottrarsi alla molestia a causa dell’asimmetria di potere che il bullo e i suoi sodali, questi ultimi direttamente o indirettamente coinvolti, esercitano. Concettualmente è la stessa definizione di bullismo, con la differenza che il comportamento viene messo in atto quasi esclusivamente per il tramite di internet e dei social media, più in generale la cosiddetta comunicazione mediata dal computer.

Alcuni ricercatori hanno proposto ulteriori specificazioni, indicando le molestie in modo meno generico e più precisamente come scherno, dileggio, minacce o intimidazioni . Altri hanno posto maggiore enfasi sulle conseguenze per la vittima, indicando umiliazione, paura e senso di impotenza. Il convegno ha visto la presenza del dirigente scolastico Marzia Andreoni e dei docenti dell’istituto, del colonnello Jean Lucas Scimone del comando provinciale dei carabinieri di Pistoia e del tenente Carlo Riviello della Compagnia di Montecatini, i relatori Filippo Focardi pubblico ministero della Procura presso il tribunale per i minori di Firenze, Silvia Calzolari psicologa forense nonché consulente della Procura di Pistoia e il vicequestore Gaetano Di Mauro dirigente del commissariato di Montecatini, che hanno illustrato i temi del convegno di fronte agli studenti.

Daniele Bernardini