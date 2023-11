Comandante in pensione. Il saluto di Diolaiuti

Si è chiusa l’esperienza di Andrea Simoni nel ruolo di comandante della polizia municipale di Pieve a Nievole. Martedì è stato l’ultimo giorno di lavoro per Simoni che da ieri è in pensione. Simoni è stato salutato dalla sindaca di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti, con un messaggio sulla pagina Facebook della sindaca. "Ad Andrea esprimo i miei più sinceri ringraziamenti e tutta la mia gratitudine e stima per la professionalità, la competenza e la serietà che hanno contraddistinto il suo percorso lavorativo nel nostro Comune - ha scritto la prima cittadina di Pieve a Nievole -. Non sono stati anni facili sia per le complicanze legate alla pandemia che per i lavori di raddoppio oltre che per altri interventi che hanno avuto un forte impatto sul territorio richiedendo al comandante un forte impegno oltre l’ordinaria amministrazione per trovare di volta in volta, le migliori soluzioni possibili al traffico e alla viabilità, attività portata avanti nel migliore dei modi. Grazie, a nome mio e di tutta l’Amministrazione".