Coltiva marijuana in casa, scoperto Trovate 16 piantine nell’abitazione Un 44enne finisce ai domiciliari

La produzione in casa gli consentiva di fumare marijuana quando voleva e pure di rivenderla un po’. Gli agenti del commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore aggiunto Davide De Servi, hanno arrestato un uomo di 44 anni che si era costruito in una piccola serra nella sua abitazione per coltivare la marijuana. L’uomo, originario di Lucca, e residente nella città dei fiori da poco tempo, aveva adibito una cabina-armadio alla coltivazione delle piante, con tutto l’impianto necessario per farle crescere e ricavarne il prezioso fumo. Gli uomini della polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno della diffusione degli stupefacenti, disposte dal questore Olimpia Abbate, hanno appreso della presenza in città di un giovane che offriva marijuana a prezzi concorrenziali. Dopo aver individuato il soggetto, è stata trovata la sua abitazione, dove si era trasferito da poco tempo e dove era presumibile che conservasse lo stupefacente. L’appartamento è stati quindi controllato. Durante la perquisizione, con stupore degli stessi agenti, è stato trovato un vero e proprio impianto di coltivazione con 16 piantine di cui 5 già cresciute e circa 300 grammi di marijuana già pronta per essere venduta, oltre a bilancini di precisione, sementi e fertilizzanti. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, misura confermata dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia, in seguito alla convalida dell’arresto avvenuta ieri mattina. Il commissariato di Pescia prosegue le indagini per capire se l’arrestato faccia parte di una più vasta rete di produttori di sostanze stupefacenti. La polizia di Stato prosegue così l’attività di contrasto alla vendita di stupefacenti in Valdinievole, un fenomeno che rischia sempre di andare a colpire i più giovani. Il questore Abbate, fin dal momento del suo insediamento, ha sottolineato la volontà della polizia di Stato di tutelare i ragazzi dai maggiori pericoli in agguato. E così, anche in Valdinievole, sono state numerose le operazioni di contrasto alla somministrazione di alcolici ai minori, con denunce nel caso si tratti di soggetti da 16 anni in giù, e alla vendita di sostanze stupefacenti ai ragazzi. La polizia di Stato prosegue così l’attività di prevenzione e contrasto a tutti i reati che possono andare a colpire i giovani.

Daniele Bernardini