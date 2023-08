Colpito da ictus, 1 anno per l’esame "Devo fare una elettromiografia appuntamento 31 maggio 2024"

Colpito da ictus, gli viene prescritta una elettromiografia ma il primo appuntamento libero è solo tra un anno. È il caso del signor Giuliano Bettaccini di Monsummano, che riscontra sulla sua pelle un mal comune che da diverso tempo ormai getta un’ombra sull’efficienza del servizio sanitario pubblico. Quella del signor Bettaccini infatti non è la prima segnalazione che giunge al nostro giornale. Solo ieri un altro cittadino di Monsummano ci ha segnalato lo stesso disservizio.

"Ho chiamato il Telecup – spiega F.N. l’ancora giovane utente di cui indichiamo solo le iniziali – per eseguire una radiografia all’anca. Mi hanno chiesto se mi servisse subito. Ho risposto loro che mi serviva a Natale per metterla sotto l’albero! Certo che mi serve subito, ma non mi toccherà nemmeno a Natale visto che il primo posto disponibile è per il gennaio 2024".

Ma se F.N. è ancora giovane e tutto sommato in salute e si muove con una certa disinvoltura, la stessa cosa non si può dire per il signor Bettaccini, pensionato, che invece qualche difficoltà in più la riscontra.

"Ho avuto un ictus nel maggio del 2021 – spiega il cittadino contribuente – e da quel giorno non mi riesce più camminare. Ho passato diverse peripezie a causa di alcuni disservizi del sistema sanitario toscano per cercare di tornare alla normalità. Nella vita ho lavorato tanto. Ho lavorato anche 25 ore in un giorno, a causa del fuso orario: ero in Cina a fare il mio mestiere, presi l’aereo e una volta sbarcato in Italia andai subito a lavoro senza nemmeno fermarmi. Per fortuna che ho una buona pensione perché le spese ora sono tante. Per riavere la patente, che mi avevano tolto, ho speso 550 euro di visite, e per non attendere troppi mesi farò anche questa volta gli esami a pagamento. Per una semplice elettromiografia che svolgono ovunque, la più veloce è quella prenotata per il 31 maggio 2024 all’ospedale San Giuseppe di Empoli. A pagamento costa 132 euro".

Arianna Fisicaro