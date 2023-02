Colpito da barra, è grave

di Arianna Fisicaro

"L’ho visto rivolto a terra con le gambe sul marciapiede e il petto sulla strada, è stato terribile". Sono ancora scossi i residenti della zona della frazione di Uggia a Monsummano Terme per il terribile quanto singolare incidente che ha investito Alessio Parlanti, 55 anni, proprio davanti al suo negozio. Una tragica fatalità che, se la situazione non fosse per lui così grave, si potrebbe riassumere nel classico detto "essere nel posto sbagliato al momento sbagliato". Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti la vittima, meglio conosciuto come Alessio Carni in ragione dell’attività in cui lavora da sempre con i familiar, intorno alle 8,30 di ieri mattina si trovava davanti il piazzale del negozio intento ad aiutare uno dei camion merci a far manovra. Poco dopo è stato improvvisamente raggiunto da una barra di metallo, non meglio specificata se come un paraurti o un pezzo del mezzo di trasporto, che lo ha preso in piena testa, facendolo cadere rovinosamente a terra. Resta un mistero la dinamica dell’incidente, sul quale sono giunti i carabinieri e la polizia municipale di Monsummano, che vede coinvolta anche una automobile che è finita sotto al camion. Da quanto emerso infatti nella dinamica, che è ancora al vaglio, sarebbe stata coinvolta un’auto che nello sbandare è finita incastrata con il camion merci, ma ancora non è possibile sapere se abbia colpito direttamente o indirettamente o non si sia addirittura avvicinata proprio allo sfortunato protagonista della scena. Immediatamente sul posto sono sopraggiunti tutti i residenti e i lavoratori vicini, intenzionati a prestare i primi soccorsi anche se si sono resi conto immediatamente che la situazione era gravissima e che vista la posizione scomposta dell’uomo sarebbe stato opportuno affidarsi ai soccorsi per evitare manovre che potevano rivelarsi pericolose sul suo corpo. Tra i presenti c’era anche l’assessore allo sport del Comune di Monsummano Libero Roviezzo che, in quel momento era a lavoro nel suo locale proprio davanti al luogo dell’incidente e che ha chiamato il 118. Quando sono arrivati con l’ambulanza e i volontari del soccorso pubblico di Larciano hanno compreso subito che la situazione era critica. L’uomo non respirava se non con un aiuto esterno e non era cosciente così è stato fatto intervenire subito l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato d’urgenza a Careggi, dove le sue condizioni restano ancora gravi.