Collodi, chiude banca La decisione di Intesa

Il gruppo Intesa San Paolo ha comunicato che la filiale di Collodi della banca verrà chiusa, a partire dal prossimo 23 giugno; lo sportello era stato aperto nel lontano 1937, la notizia ha provocato la reazione di Valentina Maioriello, componente del direttivo di Fratelli d’Italia di Pescia. "Non è una novità che l’obiettivo principale delle banche sia quello di massimizzare i profitti e razionalizzare i costi- ha commentato -ma questo fine viene raggiunto a discapito degli interessi dei correntisti dei piccoli borghi, che in alcuni casi possono avere delle notevoli difficoltà di spostamento. Non sempre il rafforzamento di remote banking e servizi digitali sopperisce a questo disagio, in quanto una larga fascia di clientela bancaria ha ancora poca dimestichezza con i moderni canali digitali. Dopo la sede degli Alberghi ecco la volta della sede collodese, con conseguente trasferimento dei clienti in quella di Pescia. L’unica certezza sembra l’inarrestabile desertificazione bancaria che penalizza intere comunità".