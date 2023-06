‘Classe gentile’ premiata all’Alberghiero Martini

Montecatini Terme, 3 giugno 2023 – Per il progetto «Be kind, be gentle, develop the skill of kindness» (Sii gentile, sii garbato, sviluppa l’abilità della gentilezza), all’alberghiero Martini è stata proclamata «Classe gentile» la 3A Accoglienza. La proclamazione è stata preceduta da un incontro di quasi due ore tenuto da Valeria Pompili, responsabile nazionale dell’area educazione dell’associazione My Life Design Educational del Progetto Scuola gentile. L’iniziativa nasce dal percorso intrapreso durante l’anno scolastico da Caterina Gabriele, docente di Inglese e referente del progetto.

Durante le lezioni sono state effettuate riflessioni su piccoli video o frasi motivazionali legati al tema della gentilezza e brevi pratiche di meditazione, volte a riportare l’attenzione su se stessi, ascoltando i propri bisogni ed esigenze al fine di «saper stare» nelle difficoltà per accettarle e superarle.

Pompili ha ricordato che diciamo grazie, prego, per favore, ma per forma, perché ci è stato insegnato; come Daniel Lumera sostiene nel libro «Biologia della gentilezza» scritto insieme a Immaculata De Vivo, la gentilezza consapevole nasce da uno stato di benessere che non è dato da quello che abbiamo, facciamo, sappiamo o appariamo, ma dal saper essere, dal ricordare di essere quella gentilezza e amore. Riportare al mondo solo in seguito la vera gentilezza può tradursi nel sapere, saper fare e anche apparire. Il giorno successivo all’incontro gli studenti sono stati invitati a condividere in inglese e in italiano le loro riflessioni «gentili». Alessandro ha commentato: «Esperienza interessante, Valeria è riuscita a entrare nei nostri cuori, anche quelli che all’apparenza sembrano impenetrabili. Ma l’apparenza non coincide con l’essenza ed è ciò che penso sia rimasto più impresso in noi. Pompili, senza conoscermi e senza che le abbia parlato, è riuscita a capire ciò che nascondevo nel mio silenzio». Martina afferma: «Prima di iniziare a fare la meditazione, non sapevo nemmeno cosa fosse e a cosa servisse. Poi ho capito che sarebbe potuto diventare un momento unico con me stessa. Dell’incontro mi hanno colpito molto le vicende passate da Valeria Pompili perché mi ritrovavo molto in quello che diceva». Cristian rivela: «Durante l’incontro ho trovato il tempo per pensare ai miei problemi interni e grazie alle parole di Valeria ho trovato risposte. Con la meditazione in classe ho trovato un po’ di calma in questo periodo di stress». Per Greta «la meditazione è stata molto coinvolgente; nel mezzo di una giornata di caos, è riuscita a farmi sentire più presente e a farmi percepire le mie emozioni, non catalogandole come sbagliate o brutte, ma invitandomi ad accettarle e accoglierle per imparare a trarre il meglio da ogni situazione».

Il progetto ha quindi rappresentato la possibilità di aprirsi non solo alla conoscenza del valore della gentilezza, ma anche e soprattutto alla consapevolezza e integrazione dei suoi nobili principi da applicarsi nella propria realtà quotidiana personale, relazionale e sociale.