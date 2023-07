Ciuffreda: Elogio d'imperfezione a Marliana - Libro di Antonio Ciuffreda

Nuova presentazione questa sera, alle 19,30, nella suggestiva chiesetta di Marliana del libro di Antonio Ciuffreda: "Grazie a Dio non sono perfetto". Ciuffreda è presidente della Gometa Onlus che si occupa da oltre 30 anni di assistenza e organizzazione di attività per i ragazzi disabili. "Ritorno spesso a pensare e a pensarmi e cerco i modi per parlare a me stesso - dice - certamente in questo ritrovarsi con me stesso lo scrivere mi è di aiuto e mi riempie di emozioni. Poi mi prende il desiderio di narrarmi e trasmettere le mie parole ed emozioni narrando. Una risposta che a modo significa anche prendersi cura degli altri, bensì un modo significativo ed educativo, volto a dare una dimensione etica e spirituale nell’apertura alle fragilità e criticità, mia come degli altri. Il libro, nato dai pensieri sulle mie vicende personali e legate alla vita di comunità, vuole lasciare nel lettore un chiaro messaggio di apertura alla vita nel senso più ampio del suo significato. Il titolo "Grazie a Dio non sono perfetto" è già di per sé una provocazione, perché parlare di Dio e contemporaneamente attribuirgli delle imperfezioni è assolutamente fuori da ogni concetto teologico. Ma è proprio la presenza di Dio, forte ed autentica nelle mie vicende narrate, che si palesa in maniera così chiara e manifesta che anche le imperfezioni mie possono essere viste come un "grande dono", una grande opportunità. Essere persona con disabilità in carrozzina e senza gli arti inferiori mi ha "costretto" a tirare fuori il meglio di me, grazie ad una grande educazione formativa, seppur severa e rigida, ricevuta nella comunità che mi ha accolto e fino al giorno in cui ne sono "definitivamente" uscito per costruire una nuova famiglia".

Giovanna La Porta