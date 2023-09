Ciak si gira! Roberta Mucci all’opera. Ecco il film ambientato in provincia

Sono molte le produzioni cinematografiche che, in particolare in questo periodo, hanno scelto di girare in Toscana. Una scelta che è stata facile, per la regista valdinievolina Roberta Mucci (nella foto con Forconi), che ha deciso di girare il suo nuovo film, "Senza senso", interamente in provincia di Pistoia, a Masotti, all’interno della tenuta di Groppoli, a Pieve a Nievole, nella storica Villa Pitti Amerighi, una struttura del 1500, ricca di fascino e storia. Successivamente la troupe si sposterà, per girare nuove scene, a Montecatini Terme, Gusci e Borgo a Buggiano. La produzione ha deciso di mantenere, per adesso, il massimo riserbo sulla trama del film, che viene presentato come un’opera coinvolgente e dinamica, nella quale i giovani sono al centro della storia. Molti gli attori impegnati nel cast, dall’esperto fiorentino Sergio Forconi, nel cast di capolavori come Il ciclone, Amici miei e Berlinguer ti voglio bene, ad Annamaria Malipiero, Bruno Santini, Beatrice Ceccherini, Filippo Lai, Francesco Grossi, Maria Letizia Cavallini, Riccardo Niccolai e tanti altri.