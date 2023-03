Montecatini, Confcommercio: "No alla chiusura totale di via Tripoli"

Lavori stradali

Montecatini Terme, 24 marzo 2023 – «Accogliamo con favore l’apertura da parte del Comune di Montecatini per quanto riguarda i lavori in via Tripoli. Ci siamo confrontati per scongiurare una chiusura per la durata di sette mesi, ipotesi da ritenersi del tutto inaccettabile. I lavori, pur necessari, devono essere ripensati nelle loro modalità per non condannare a morte certa le attività che insistono sulla strada. Oltre a questo, un provvedimento del genere genererebbe un caotico effetto a cascata su tutta la circolazione circostante".

Esprime una posizione netta Confcommercio Pistoia e Prato, per quel che concerne la partenza dei lavori che l’amministrazione comunale è chiamata a svolgere con fondi Pnrr per il consolidamento della parte sottostante la superficie stradale attraversata dal rio Salsero.

«Abbiamo incontrato l’assessore Corrieri – prosegue Confcommercio – e il dialogo ha prodotto soddisfazione reciproca, perché si è impegnato a non firmare per il momento ordinanze di chiusure del traffico, promuovendo un incontro collettivo con il tavolo tecnico che segue i lavori, insieme al sindaco, agli assessori e agli uffici competenti. La questione, del resto, è delicata".

Confcommercio evidenzia infatti come i tecnici da essa interpellati abbiano indicato la possibilità di svolgere le opere procedendo per singole porzioni, senza incorrere in una chiusura totale della via.

"Qui operano almeno una decina di attività: l’impossibilità di raggiungerle direttamente metterebbe a serio rischio la loro sopravvivenza. Al Comune abbiamo chiesto con forza di ripensare alle modalità di intervento".

Oltre a questo, la paventata chiusura determinerebbe un danno con un effetto a catena per tutta la circolazione circostante. "Quella – conclude l’intervento – è un’arteria cruciale per il flusso del traffico cittadino. Interdirla completamente, per giunta per un tempo così dilatato, determinerebbe un caos senza precedenti e un conseguente danno a tutte le attività della zona. La situazione richiederebbe la predisposizione di una serie di ristori per le attività che patirebbero il maggior danno. Ecco perché un confronto collettivo con il tavolo tecnico si rende quantomai urgente e indispensabile: bene che l’amministrazione abbia mostrato sensibilità".