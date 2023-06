Chiuse le fonti al Tettuccio La protesta dei ’curisti’ "Riscontrati problemi"

"Frequento le Terme ormai da diversi anni per fare la cura idropinica. Ma quest’anno dovrò andare via diversi giorni prima perché, a causa di un tubo rotto, l’acqua non è disponibile". È questo lo sfogo di un affezionato cliente di Montecatini, che quest’anno non ha trovato lo stabilimento nelle solite condizioni. La sorgente Rinfresco resta attiva, ma le altre sono state chiuse da parte della Croce Rossa, nuovo gestore per la parte idropinica e sanitaria delle Terme nei prossimi tre anni. La causa sarebbe un’alterazione della composizione delle acque riscontrata durante un controllo.

"L’Asl – conferma Pasquale Morano, segretario del comitato regionale della Croce Rossa – ci ha già fatto sapere che è tutto a posto e già da oggi potrebbe essere possibile la riapertura dell’erogazione dalle altre fonti termali".

I problemi da affrontare per le disastrate Terme montecatinesi non mancano neanche in questa fase. Che il piano di concordato in continuità, oltre a evitare il fallimento, avrebbe comportato anche disagi era da immaginare. La Croce Rossa Toscana sta provvederà a interventi di manutenzione che la società non era più in grado di portare avanti. Così come non c’è da meravigliarsi se alcune spese, in questo triennio, verranno ridotte all’osso.

Il piano di concordato in continuità delle Terme ha da poco ottenuto il via libera dei creditori. Le votazioni, iniziate il 25 maggio, sono terminate lunedì 5 giugno. Il commissario giudiziale Alessandro Torcini ha provveduto a scrutinare i voti: 18 classi di creditori su 20 hanno espresso parere favorevole alla procedura proposta. Si tratta di una maggioranza piuttosto ampia che non lascia alcun dubbio. Il collegio giudicante del tribunale fallimentare di Pistoia verificherà adesso se ci sono tutte le condizioni per aprire formalmente il concordato.

La magistratura, l’11 luglio, comunicherà alle Terme e ai creditori la decisione definitiva, attraverso l’emissione di un decreto. La scorsa estate erano state presentate due istanze di messa in liquidazione – l’attuale nome della richiesta di fallimento – nei confronti della società Terme: la prima da parte del pool di banche guidato da Bnl per 27 milioni di euro, l’altra da parte del collegio dei sindaci revisori. I debiti delle Terme, secondo stime ufficiose, ammontano a circa 47 milioni.

Ma al di là dei tecnicismi, il risultato finale sarà che le Terme come le abbiamo conosciute fino a oggi spariranno. Rimarranno stabilimenti di proprietà pubblica (Tettuccio, Excelsior, Torretta), mentre tutto il resto sarà messo in liquidazione. Una maxi svendita con la speranza che qualcuno si faccia avanti per comprare immobili come le Leopoldine, le Redi, il Grocco, l’ex Istituto di Cura.

Daniele Bernardini