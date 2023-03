Chiesina, rubati pannelli fotovoltaici In un’abitazione in ristrutturazione Portati via anche dei macchinari

Clamoroso furto da un cantiere situato in una delle strade principali del paese, via Vittorio Veneto. Il colpo è avvenuto nel cantiere di una casa in ristrutturazione. La particolarità del furto sta nel bottino. I ladri infatti se ne sono andati via con ben dodici pannelli fotovoltaici. Ovviamente ad agire è stata una banda specializzata, perchè un colpo del genere non s’improvvisa. I pannelli erano già stati installati. Quindi anche se i criminali hanno potuto agire indisturbati visto che la casa non è ancora abitata, il lavoro non è stato da poco. Tra l’altro i pannelli sono anche abbastanza pesanti. Quindi dopo l’operazione di smontaggio c’è stata l’operazione non semplice di riportarli a terra.

La banda è entrata in azione nella notte tra mercoledì e giovedì. I ladri dopo aver forzato il cancello del cantiere hanno fatto man bassa degli oggetti presenti: oltre ai pannelli fotovoltaici, hanno rubato tutti i macchinari elettronici, batterie. Perfino il boiler dell’acqua calda. Naturalmente il tutto dovrebbe essere stato caricato su uno o più furgoni. Forse dalle telecamere di sorveglianza potrebbe arrivare qualche indizio per gli investigatori.

Il furto di pannelli fotovoltaici è un fenomeno molto diffuso nel nord Italia, ma finora nelle nostre zone sono stati registrati pochi casi. Di solito poi vengono presi di mira i pannelli delle aziende che magari si trovano in zone più periferiche. Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri ad esempio sono riusciti a sventare un grosso furto di pannelli e rame nella centrale Terna di Fauglia. In quel caso è scattato l’allarme e quando i carabinieri sono giunti sul posto i ladri, in quel caso sei, sono riusciti a fuggire, lasciando però la refurtiva che stava per essere caricata su un furgone.

Secondo quanto appurato da alcune inchieste delle forze dell’ordine la merce trafugata viene poi immessa sul mercato clandestino, diretta principalmente ai paesi dell’Est Europa o del Maghreb. Anni fa invece ci fu un maxi furto di pannelli (ben 700) sempre nel pisano. Stavolta a Cascina. La banda, composta da cinque cittadini originari del Marocco, venne sorpresa poco dopo durante un posto di blocco in provincia di Livorno. I cinque vennero tutti arrestati.

g.g.