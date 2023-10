"Centrosinistra studi un piano condiviso"

Un gruppo di elettori di centrosinistra interviene con una lettera sulle vicende politiche del territorio: "Nelle ultime elezioni politiche è andato in scena il teatro dell’assurdo di una ’non coalizione’ che ha voluto pervicacemente perdere pur disponendo, di fatto, della maggioranza dei consensi dei cittadini. Sconfitta pericolosa che è andata al di là della fisiologica alternanza progressisti-conservatori. Anche a Montecatini il centrodestra ha approfittato della non convinta coesione dei partiti progressisti e ha vinto comodamente le elezioni amministrative. Per Montecatini ci aspettiamo che partiti progressisti locali organizzino e promuovano dibattiti e confronti in funzione della condivisa formazione di un programma dal quale potrà poi nascere una giunta coesa perché composta di persone che vi hanno contribuito in fase di elaborazione e che lo hanno poi sottoscritto con convinzione".