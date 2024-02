Centro Nuoto contro il Comune. La decisione della cooperativa. Chiuso l’accesso alla vasca fitness

Il Centro Nuoto Montecatini, gestore della piscina comunale, ha interdetto ai frequentatori della struttura l’utilizzo della vasca fitness. Da ieri mattina, gli utenti non possono più accedere in questa parte della struttura. La cooperativa ha preso questa decisione in seguito alla valutazione di una serie di atti del Comune, dai quali si evincerebbe che la piscina fitness, ormai realizzata da anni, non è mai stata inserita nel patrimonio dell’ente. Il Centro Nuoto Montecatini ha inviato una mail, attraverso posta elettronica certificata, al prefetto Licia Donatella Messina, nella quale chiede l’intervento urgente del rappresentante del governo sul territorio per dirimere la questione. Il Comune, anche in questo caso, preferisce non rilasciare dichiarazioni sul nuovo episodio della lunga querelle con il gestore della struttura.

È ormai guerra aperta tra l’amministrazione e la cooperativa, su questo ci sono ben pochi dubbi. La cooperativa, nelle scorse settimane, ha dato mandato al proprio legale, l’avvocato Alessandro Torelli, di avviare otto cause civili, con la richiesta complessiva di risarcimento per circa 360mila euro, in seguito alla mancata adesione dell’amministrazione ad altrettante negoziazioni assistite. La cooperativa vuole essere risarcita anche in merito a tutta una serie di mancanze, a suo avviso, relative ai rapporti contrattuali.

La chiusura dell’accesso alla vasca fitness è stata subito notata dai frequentatori della piscina. La questione relativa all’acquisizione di questa parte della struttura, ormai da qualche tempo, è anche uno dei temi più caldi del consiglio comunale.

Daniele Bernardini