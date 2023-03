Centrale di monitoraggio sostituita Dopo il guasto in cardiologia "Nessun paziente ha corso rischi"

Sarà completamente sostituita la centrale di monitoraggio, monitor e telemetrie, nella struttura operativa complessa di CardiologiaUtic del presidio ospedaliero di Pescia.

Le procedure per l’acquisto di un nuovo sistema tecnologico avanzato, sono già state avviate e nell’attesa dell’arrivo della nuova centrale il sistema ieri mattina è stato temporaneamente sostituito da un altro già in uso.

"Si tratta - spiega l’Asl – dunque di un sistema estremamente complesso e costoso di monitoraggio dei pazienti e non di un semplice “cicalino”. E’ falsa inoltre la notizia diffusa secondo la quale il sistema riguarderebbe la Terapia Intensiva e l’Utic in quanto, la problematica si è generata solo nel reparto ordinario di Cardiologia. Non è poi assolutamente vero che “nessuno” si è interessato, in quanto l’Azienda, attraverso la Direzione di Presidio, si è prontamente attivata come invece è avvenuto nei fatti". Il riferimento è alla fonte anonima che aveva denunciato il guasto.

A tal proposito il direttore della struttura operativa di Cardiologia del S.S. Cosma e Damiano dottor Stefano Stroppa precisa: "Per prima cosa, la problematica ha interessato l’allarme acustico della centralina di monitoraggio telemetrico applicato ai pazienti ricoverati nel Reparto Ordinario di Cardiologia e non, come erroneamente riportato, ai pazienti più critici ricoverati in Utic, che sono sottoposti a monitoraggio diretto multi-parametrico continuo. Contrariamente “all’impressione” citata nell’articolo, la sostituzione del dispositivo in oggetto è stata attivata in tempo reale ed è anche in corso un iter di acquisizione straordinario, con contrazione massima dei tempi tecnici di acquisto. Senza entrare in dettagli tecnici, è facile intuire che non si tratta di un “banale cicalino” del costo di “una manciata di euro”, ma di un sistema tecnologico avanzato che deve rispondere a stringenti criteri di efficienza, sicurezza e certificazione. Nell’immediatezza del guasto, per evitare potenziali rischi nei giorni scorsi è stata rafforzata la sorveglianza attiva della centralina stessa, che viene assicurata nell’arco delle 24 ore, e di questo ringrazio sentitamente tutto il personale per l’impegno dimostrato".

"Nell’attesa della nuova centralina - spiega ancora Stroppa – la Direzione Sanitaria e l’Ingegneria Clinica, hanno predisposto la sua sostituzione temporanea, con un sistema telemetrico dotato di adeguati standard prestazionali, destinato ad un altro servizio attualmente non attivo, e che è stato istallato questa mattina.

Mi preme infine sottolineare ancora una volta come, grazie alla collaborazione di tutto il personale, nessun paziente abbia corso rischi riconducibili al guasto".