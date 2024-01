C’è River-Montecatini: "Serve solo la vittoria"

Diciannovesima giornata pronta a scattare domani (ore 14.30) nel girone A di Eccellenza. Il Valdinievole Montecatini farà visita al River Pieve. I termali, rinfrancati dal pareggio ottenuto sul campo di Perignano, giocano ancora fuori casa con l’obiettivo di proseguire il trend positivo e riassaporare il gusto della vittoria che manca dallo scorso 29 ottobre. "Saremo senza Fanti, Alessiani e Bacci - commenta il tecnico Tocchini -. Abbiamo raccolto punti con le prime della classe e questo ha ricaricato il morale dei ragazzi, ora vogliamo tornare anche a vincere. Il River sa difendersi bene, ma ha anche dei difetti che vogliamo sfruttare a nostro favore. Voglio un Montecatini determinato e grintoso. Se vogliamo vincere e risalire la china non ci possiamo permettere una partita scarica". Questa la probabile formazione del Valdinievole Montecatini: Gega, Gamberucci, Lucchesi, Veraldi, Coselli, Torracchi, Rosati, Rinaldi, Liberto, Bibaj, Volpi.

Capitolo Ponte Buggianese. La formazione di Gutili giocherà al Pertini un altro importante scontro diretto, legato alla lotta per non retrocedere. Arriva infatti la Pro Livorno, quintultima in classifica e distante solo quattro punti dalla squadra pontigiana. Le due vittorie consecutive, centrate contro Camaiore e Castelfiorentino, permettono però ai biancorossi di guardare con ottimismo alla gara in programma contro la formazione labronica. "Stiamo attraversando un buon periodo di forma - ha detto il dirigente Gianni Sensi -. Però ad andare dalle stelle alle stalle, ci vuole poco. Quindi dobbiamo stare sempre concentrati. Sappiamo inoltre che affrontiamo una squadra che ha battuto il Camaiore e che sta molto bene. Dobbiamo quindi stare sul pezzo, come lo siamo sempre stati, per poter continuare a mandare avanti questa striscia positiva, che abbiamo creato adesso". Sempre Sensi ha sottolineato quale sarà l’aspetto fondamentale della gara:: "Dovremo avere i nervi saldi. Vogliamo un’altra vittoria e la coglieremo se avremo pazienza per colpire nel momento giusto della gara".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono