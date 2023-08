C’è allarme per i fondi del Pnrr Sono destinati agli impianti sportivi

"Secondo una prima analisi delle proposte di modifiche al Pnrr, effettuata dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, e portate nei giorni scorsi dal ministro Raffaele Fitto in parlamento, ad essere maggiormente penalizzati sarebbero i progetti previsti per enti locali e Comuni. La provincia di Pistoia risulterebbe la più penalizzata con un taglio del 67,7%. In relazione ai fondi Pnrr assegnati a Montecatini, interroghiamo con urgenza il sindaco Luca Baroncinj e la sua giunta per conoscere come stanno realmente le cose". La richiesta arriva da tutte le forze di minoranza al completo, Pd, Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Bagnaioli. L’opposizione paventa il rischio di perdere sette milioni che sarebbero dovuti andare a progetti dell’amministrazione. "Nello specifico – sottolineano le minoranze - il territorio maggiormente penalizzato da questa decisione del governo sarebbe quello di Napoli (824,8 milioni), seguito da Roma (718,3 milioni) e Torino (493,6 milioni). Se però consideriamo la percentuale di fondi persi rispetto a quanto inizialmente previsto, il danno più significativo lo registra la provincia di Pistoia (-67,7%). Seguono Biella (-66,7%) e Alessandria (-65,1%). Così riporta lo speciale sul Pnrr, pubblicato da Open Polis". Tempo fa, le minoranze avevano attaccato il Comune per i vuoti in organico soprattutto ai lavori pubblici che, a loro dire avrebbero rischiato di compromettere i finanziamenti assegnati. "Il Comune – dissero le minoranze - senza la necessità di presentare alcun progetto esecutivo, si è visto stanziare 11 milioni di euro per scuole, impianti sportivi, biblioteca, tratti tombati dei corsi d’acqua, e la maggiore efficienza energetica di vari edifici. Una somma del genere corrisponde a 15 anni di capacità di bilancio dell’ente, ed è stata ricevuta in un colpo solo. Citiamo i principali contributi: 2,3 milioni per lo Stadio; 2,8 milioni per il Palaterme, 990mila euro per i corsi d’acqua tombati, 800 mila per la messa in sicurezza della Rocca di Montecatini Alto, 300mila euro per il ponte sul torrente della Nievole e 550mila per la palestra dell’istituto De Amicis". L’opportunità per Montecatini è senza dubbio importante e sarebbe un vero peccato se il governo andasse a ridurre risorse importanti anche per l’informatizzazione degli uffici. Un chiarimento definitivo sul caso, comunque, non dovrebbe arrivare prima di settembre.

Da.B.