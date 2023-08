Cassonetti sotto le finestre "Vita resa impossibile"

"Il 4 febbraio scorso gli operai hanno iniziato i lavori di sostituzione di alcuni cassonetti dei rifiuti in via Foscolo, sistemandone tre nuovi (organico, differenziata e vetro) proprio davanti alla nostra terrazza, a soli quattro metri dalla portafinestra del nostro appartamento, impedendoci una corretta visibilità della strada". Inizia così la protesta di una coppia di residenti.

"Da quel giorno – proseguono – la nostra condizione di disagio è andata sempre più ad aumentare. Ci è stata tolta un’ampia visibilità e in cambio possiamo ammirare il panorama dei cassonetti, collocati al livello del nostro pavimento e alti almeno 1,70 metri. Inoltre, come era prevedibile, ci siamo ritrovati spesso con i sacchetti dei rifiuti depositati sulla parte restante del marciapiede, talvolta addirittura con resti alimentari a terra. Tutto ciò a ridosso della nostra ringhiera. Con l’aumento della temperatura, la situazione è diventata alquanto critica: siamo stati costretti a trattare il nostro spazio aperto con prodotti contro i ratti, gli scarafaggi e vari insetti, purtroppo avvistati in prossimità dei cassonetti, impedendo totalmente al nostro cane l’accesso alla terrazza alla quale era abituato, sempre e comunque sotto la nostra sorveglianza. Non è finita qui. A causa dell’odore nauseante, soprattutto nelle giornate e nelle ore più calde, che sprigiona dai cassonetti e dai rifiuti non smaltiti correttamente, non abbiamo più potuto tenere aperta la porta finestra neppure per arieggiare sufficientemente la stanza. Ciò, oltre a essere poco salubre per noi stessi, sta provocando danni pure all’appartamento, poiché l’apertura verso l’esterno è l’unica rivolta a Sud dell’appartamento. La tenevamo aperta a lungo, perché ci permetteva di arieggiare correttamente i locali, abbattendo il tasso eccessivo di umidità, che è presente maggiormente a pianterreno".

I residenti avevano peraltro fatto una proposta – presentata al Comune tramite email – per collocare gli stessi cassonetti a lato del condominio, a 50 metri di distanza, dove non si affacciano finestre. Ma nessuno l’ha presa in considerazione.

Marito e moglie ricordano di non essere "i soli utenti di Alia ad avere simili problemi. Altri segnalano il loro malcontento sui social network e circolano notizie di denunce presentate alle autorità. La situazione a Montecatini è esasperata dal fatto che una buona parte degli abitanti è di nazionalità non italiana, spesso irregolari. In una città piccola come questa, una così alta concentrazione di stranieri, spesso occasionali, rende la vivibilità più complessa. Inoltre i numerosi edifici vuoti, un tempo adibiti a pensioni o alberghi, favoriscono in qualche modo il rifugio ai senzatetto. Per loro è inevitabile abbandonare i rifiuti".