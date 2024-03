Casalguidi-Lampo con vista sui playoff

Girone A di Promozione in campo domani per ventottesima giornata (fischio d’inizio delle partite ale 15). Ecco gli impegni delle nostre squadre.

Larcianese. La squadra di Cerasa gioca in trasferta con il Pieve Fosciana al campo sportivo di San Romano in Garfagnana. I viola in questa patita saranno privi dell’infortunato centrocampista Gianmarco Sarti: per lui stagione finita. Probabile il rientro fra i convocati dell’attaccante Filippo Ferraro, assente da un paio di settimane per infortunio. La gara di andata si chiuse con un successo viola 2-0. Questa sicuramente sarà una gara da affrontare con la giusta determinazione e non dovrà ingannare l’ultimo posto in classifica della formazione garfagnina. La Larcianese ha bisogno assoluto dei tre punti per proseguire nella marcia davvero significativa di questo 2024 che l’ha portata al sesto posto insieme alla Lampo Meridien, a ridosso della zona playoff.

Il derby Casalguidi-Lampo Meridien. La posta in palio è pesantissima. I canarini sono la vera sorpresa di questa stagione. Dopo aver ampiamente archiviato l’obiettivo della salvezza con mesi di anticipo, ora la squadra di Benesperi, al quarto posto in classifica, vuole consolidari e continuare a macinare risultati. Il Casalguidi è reduce dalla pazzesca rimonta da 3-0 a 3-4 sul campo della Lunigiana Pontremolese e vuole confermarsi. Stesso discorso per la Lampo Meridien che vuole centrare uno dei posti utili per potere accedere ai playoff. Per quanto riguarda la formazione, mister Magrini recupera gli squalificati, mentre la situazione degli infortunati è ancora avvolta dai dubbi.

Int. Monsummano. Situazione delicata in casa amaranto. Il feeling con la vittoria in questo nuovo anno è davvero scarso: l’Intercomunale infatti non vince una partita dallo scorso 21 gennaio quando allo Strulli bastò un gol per avere la meglio del Casalguidi. Da quel momento zero vittorie e una classifica che è andata peggiorando settimana dopo settimana. Il Monsummano si trova al decimo posto, a galleggio si direbbe a metà della graduatori. è arivato il momento di dare una scossa a questo finale di stagione e l’occasione giusta si presenterà domani nella gara intera contro la formazione dell’Alleanza Giovani Dicomano. Anche per la squadra fiorentina la situazione non è delle migliori, visto il terz’ultimo posto in classifica. Il Monsummano è chiamato ad approfittare di questo turno e conquistare una vittoria che dia anche un po’ di morale ad una squadra, che in alcune delle ultime uscite è apparsa davvero giù di tono.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini