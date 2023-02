Carnevale di Veneri Domenica si replica

Mai tanta gente come quest’anno al carnevale di Veneri . E’ questo il commento a caldo degli organizzatori dopo le due edizioni delle passate domeniche. Con i suoi quaranta anni di storia alle spalle, il carnevale dei ragazzi di Veneri è entrato a tutti gli effetti nel calendario delle manifestazioni tradizionali proposte da Pescia, ritagliandosi un prestigioso spazio anche nelle iniziative specifiche del settore a livello regionale.

Il numeroso pubblico accorso, formato prevalentemente da famiglie con bambini, ha decretato il successo della manifestazione, particolarmente attesa dopo la sosta forzata dovuta al Covid. Tante maschere, tanti carri, tanta allegria e divertimento sono i principali protagonisti di questo carnevale dove i bambini diventano i protagonisti, salendo sui carri o sfilando in gruppi mascherati tra nuvole di coriandoli e di stelle filanti. Apprezzatissime anche le iniziative collaterali e di spettacolo che arricchiscono la manifestazione, rendendola unica nel suo genere.

I quaranta anni di esperienza si notano tutti nell’organizzazione, pressoché ottimale, in grado di dare risposte soddisfacenti alle esigenze di tanti visitatori, giunti a Veneri. L’evento, a ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Pescia ed è sicuramente un ottimo esempio di volontariato cittadino attivo.

Domenica 12 febbraio, sempre con inizio alle 14,30, ci sarà l’ultimo corso in programma. Nuovamente i bambini protagonisti e ancora stand gastronomici con i famosi bomboloni del carnevale, i trampolieri e mangiafuoco, Chistian con i suoi amici giocolieri, spettacoli itineranti con le Flowers Girls, il dinosauro Baby T, spettacoli di magia, la Filarmonica di Porcari e tante altre iniziative animeranno l’intero pomeriggio per la gioia di tutti coloro che vorranno immergersi in una festa unica e particolare, diversa dalle altre.

"È sempre bellissimo vedere tanta gente e tanta gioia – è il commento di Luca Tridente su Facebook – nelle piazze della nostra città, proprio come oggi a Veneri. Iniziative del genere vanno supportate e aiutate a crescere sempre di più per il bene delle associazioni organizzatrici e della città stessa. Complimenti agli organizzatori Carnevale di Veneri per il successo di queste domeniche di carnevale".