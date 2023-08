Carla Paoletti morta all’Elba, il ricordo: "Una donna straordinaria"

Monsummano Terme (Pistoia), 9 agosto 2023 – E’ ancora a disposizione del’autorità giudiziaria, come prassi, la salma di Carla Paoletti, stroncata da un malore lunedì pomeriggio si trovava in vacanza a Marina di Campo all’isola d’Elba. La donna che avrebbe compiuto 68 anni a dicembre, si era appena tuffata in acqua. Colta da malore, è stata subito portata a riva ma per lei non c’è stato più nulla da fare.

La ricorda Italia Viva: "È con profondo e struggente dolore che apprendiamo della prematura e tragica scomparsa di Carla Paoletti, iscritta e militante di Italia Viva Pistoia. Le parole non possono esprimere la tristezza che proviamo per questa perdita così improvvisa e dolorosa. Condividiamo il lutto con la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e condividere momenti preziosi con Carla. Il suo impegno instancabile e la sua dedizione alla causa politica hanno illuminato la comunità, e il suo spirito vivace resterà un faro di ispirazione per tutti noi. In questo momento di profondo dolore, siamo uniti nell’esprimere le nostre più sincere condoglianze e nel ricordare con affetto una donna straordinaria che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi".