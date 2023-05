Capriolo investito rischiava di morire dissanguato, salvato da 5 persone

Pescia (Pistoia), 5 maggio 2023 – - Forse si salverà il capriolo investito ieri sera sulla via Romana da un'auto pirata.

L'animale deve la vita a cinque persone che hanno soccorso l'ungulato in attesa dell'arrivo del veterinario dell'Asl Toscana Centro che è partito da Firenze. I cinque hanno tenuto fermo e coccolato lo spaventato capriolo ferito che rischiava di morire dissanguato per le ferite. Invece grazie al loro intervento il capriolo è stato poi preso in carico dal servizio veterinario, curato e ricoverato in una clinica ed ha ottime possibilità di salvarsi e di tornare presto sui boschi delle colline pesciatine.

L'incidente è avvenuto sulla via Romana, al bivio con Pesciamorta. Secondo alcune testimonianze l'auto avrebbe addirittura cercato d'investire il capriolo. Per fortuna non l'ha centrato in pieno. Comunque dopo averlo colpito l'auto ha proseguito la sua corsa. Si sono fermati invece Angelo, Lucrezia, Mary, Monica e Valentina che hanno preso delicatamente l'animale che era rimasto al centro della carreggiata e lo hanno portato al lato della strada, sull'erba. Nel frattempo è stato dato l'allarme attraverso il 112 e fatto intervenire il servizio veterinario dell'Asl Toscana Centro.