Montecatini, 26 settembre 2018 - Rinviata a data da destinarsi la prima udienza del processo a carico di Gaetano Foco. L’uomo è accusato di sevizie e uccisione di animale, come testimoniarono le immagini messe online in cui mostrava le terribili ferite che portarono alla morte, a Pescia, della cagnolina Pilù, un grazioso pincher. Era il maggio del 2015. Un video con le scene raccapriccianti venne anche postato su YouTube. Per il reato di maltrattamento di animali l’articolo 588 del codice penale prevede la reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5mila a 30mila euro.

L’associazione «Animalisti italiani Onlus», come annunciato oggi, ha organizzato un presidio davanti al tribunale di Pistoia durante la prima udienza. I volontari sono intervenuti per sensibilizzare i cittadini contro le violenze e le sevizie che vengono commesse soprattutto contro cani, gatti e altri animali da compagnia. Walter Caporale, presidente dell’organizzazione, ha tenuto un discorso molto appassionato per ricordare la triste fine di Pilù, vittima di una ferocia assurda e terribile.

«Oggi – ha dichiarato – siamo qui in rappresentanza di milioni di italiani per non dimenticare Pilù. Questo animale è stato ucciso nel 2015 e non ha ancora ottenuto giustizia. E rischia di non averne mai. Gaetano Foco molto probabilmente otterrà la messa alla prova, senza farsi nemmeno un giorno di galera. Chiediamo che per reati come questo venga tolta la messa alla prova: negli Stati Uniti o in altri paesi non sarebbe possibile godere di una tale opportunità. Come Animalisti Italiani abbiamo denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e torneremo davanti al tribunale di Pistoia, perché c’è stato un rinvio causato dalle notifiche sbagliate. Foco addirittura ha querelato alcuni animalisti. Lui ha pubblicato le sue foto in piscina e se la sta passando bene. In un paese civile, lo ribadisco, questa persona dovrebbe stare in galera».

Francesca Menconi, legale di parte civile che rappresenta gli Animalisti italiani nel procedimento, ha ribadito i motivi tecnici che hanno portato al rinvio della prima udienza. La partecipazione è un atto importante da parte dell’associazione, che potrà seguire assai meglio il processo. «C’è stato un difetto nella notifica alle parti – ha spiegato Menconi – e per questo il dibattimento verrà svolto in una nuova data che deve essere ancora stabilita. Saremo presenti alla prossima udienza per porre fine a violenze come questa».

Daniele Bernardini