Campus per under 16 Comune cerca gestore

L’amministrazione comunale, assessorato ai servizi educativi e politiche formative, attraverso l’erogazione di un contributo in denaro "intende sostenere– spiega sul sito web istituzionale – un progetto considerato particolarmente meritevole, volto a promuovere in via sperimentale un’iniziativa di aggregazione di giovani adolescenti residenti, offrendo loro la possibilità di frequentare un campus estivo con pernottamento incentrato sul movimento, sullo stare all’aria aperta, sul praticare attività sportiva e in primis sullo stare insieme, per consolidare le amicizie o per porre le basi di nuove amicizie".

L’avviso pubblicato dal mComune è rivolto ai soggetti senza scopo di lucro disposti a realizzare centri estivi con pernottamento rivolti ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni. L’importo massimo che l’amministrazione intende erogare è di 3500 euro. Il contributo è destinato a finanziare la proposta progettuale per l’organizzazione e la realizzazione del campus, abbattendo i costi di partecipazione dei giovani residenti fino a un massimo di 100 euro e per non più del 30% della quota di partecipazione.