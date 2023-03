Campus paralimpico Ancora un successo

Dopo il Campus invernale per assistiti Inail, il Cip Toscana ha organizzato quello rivolto ai disabili civili all’Hotel Firenze di Fanano. Il Comitato Regionale, grazie al progetto presentato a suo tempo al Cip Nazionale e da esso finanziato, si è fatto promotore di questa lodevole iniziativa. Alla guida della trasferta il vicepresidente Antonio Agostinelli che con la segretaria Francesca Pellicci ha ottimamente curato l’aspetto logistico.

Gli invalidi civili hanno provato diverse discipline sportive, oltre allo sci alpino. Molto buoni i risultati ottenuti grazie al certosino lavoro dei maestri di sci che si sono fatti in quattro per insegnare a sciare a soggetti ipovedenti e a chi passava dalla sedia a rotelle al monosci.

Quattro le discipline indoor: orienteering , freccette, scherma e tiro a segno. L’orienteering è stato curato da Claudia, che purtroppo ha dovuto fare i conti con condizioni meteo che non hanno permesso il pieno sviluppo del gioco all’aria aperta. Bene anche le freccette, curate dal tecnico Stefano sia per gli ipovedenti e ciechi che per il paraplegici. Roberto, tecnico della scherma, ha incluso nelle lezioni la competizione, utile per individuare i migliori da avviare alla scherma paralimpica. Stefano Russo è stato il migliore dei non vedenti e Michele Rovito Campana il migliore schermitore in carrozzina. Per il tiro a segno il tecnico Gino per individuare i migliori ha preparato una piccola gara di pistola, dove ha primeggiato il polivalente Michele Rovito Campana seguito da Antonio Sisi e Riccardo Tozzi. Buone performance di Luigi Tozzi nella carabina.