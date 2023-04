Campus estivo 2023 Previsti contributi fino a 3500 euro

Il Comune promuove l’organizzazione e la realizzazione del Campus estivo ricorrendo a soggetti senza scopo di lucro, attraverso l’erogazione di un contributo complessivo fino a 3500 euro per abbattere i costi di partecipazione dei giovani residenti sul territorio comunale. Il singolo contributo potrà ammontare fino a un massimo di 100 euro a utente e comunque non superiore al 30% della quota individuale di partecipazione. Il responsabile dei servizi educativi ha quindi ricevuto mandato per predisporre gli atti necessari alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico.