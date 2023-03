Camporcioni vietata a bici e moto E per le auto torna il limite a 40

Non solo il ritorno al limite di 40 chilometri orari, ma anche il divieto di transito per biciclette e moto. E’ la nuova ordinanza entrata in vigore ieri mattina lungo lastrada provinciale Camporcioni tra la rotatoria di via del Pino e quella di Casabianca, per alcuni chilometri, nei comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese. L’ordinanza della Provincia è stata motivata con le cattive condizioni della carreggiata. "Presenta criticità in vari punti per la presenza di buche e avvallamenti", si legge nel dispositivo. Naturalmente logica vorrebbe che ci si preoccupasse della sistemazione dei punti in difetto. Ma come si spiega ancora: "Considerato di non poter effettuare le riparazioni della strada provinciale per l’attuale mancanza di risorse e pertanto, non poter garantire un grado di efficacia tale da consentire limiti di velocità per le strade extraurbane secondarie...Ritenuto che al fine di garantire la sicurezza della circolazione e preservare l’incolumità dell’utenza si rende necessario un provvedimento di regolazione del traffico veicolare mediante l’installazione di segnaletica verticale di indicazione di pericolo, di divieto e di limitazione della velocità". Da qui il provvedimento a tutela dell’ente. Infatti nell’ordinanza si legge: "L’amministrazione provinciale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli, a persone eo cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza".

Il problema non si ponte tanto per gli automobilisti, ma appunto per chi viaggia in scooter, moto o bicicletta. In quel tratto quei mezzi non potrebbero passare. Un paradosso, visto che prima e dopo quel tratto la circolazione è consentita. Multe non ne sono mai state fatte, ma in caso di incidente cominciano i problemi.

La strada inoltre viene spesso usata per manifestazioni ciclistiche, visto che collega la Valdinievole ovest alla parte est. Adesso cosa succederà? Gli organizzatori delle varie corse dovranno studiare percorsi alternativi. Insomma l’ennesima situazione che ancora una volta penalizza i cittadini, specialmente chi si muovo con i mezzi a due ruote.