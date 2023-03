"La Camporcioni sarà riasfaltata, divieto solo temporaneo". Annunciati i lavori entro l’anno

Da martedì in un tratto della Camporcioni è tornato il limite a 40km/h e il divieto di transito per biciclette, moto e ciclomotori (Foto Goiorani)

Montecatini Terme, 9 marzo 2023 – “Solo un atto temporaneo". Così Nicola Tesi, sindaco di Ponte Buggianese e consigliere provinciale con delega alla viabilità, ha definito l’ordinanza che da martedì vieta il transito a moto e biciclette e istituisce il limite di 40 chilometri orari lungo la "Camporcioni", tra la rotonda di via Pino e quella di Casabianca. Tesi assicura che la strada sarà riasfaltata entro l’anno. "Nella giornata di martedì - spiega il consigliere provinciale – esi – purtroppo sono stati messi i divieti sulla SP26 nel tratto tra la rotonda di Casabianca e quella del fast food. Detti divieti sono temporanei, in attesa delle riasfaltature previste per l’anno 2023. Sarà fatta anche sulla Camporcioni, su tutto il tratto, per lavori complessivi di 320mila euro, oltre ad altri centomila euro di interventi per lavori secondari".

"Il provvedimento – spiega ancora Tesi – è stato preso a causa del manto stradale sconnesso, a seguito di diversi incidenti stradali ed ad una puntuale richiesta da parte delle forze dell’ordine. Purtroppo le risorse economiche da parte della Provincia per la manutenzione ordinaria sono pressoché a zero a causa di una situazione economica dell’ente molto compromessa".

Tesi sulla sua pagina Facebook allega anche una foto degli interventi previsti lungo le strade provinciali. Tra queste troviamo: la strada tra San Baronto - Castelmartini; Cantagrillo - Biccimurri; Lamporecchio - Vinci; Cantagrillo - Vergine dei Pini; Pozzarello - Biccimurri; via dei Fiori a Pescia; via Romana; della Nievole; Nievole - Avaglio; Nievole - Casole - Femminamorta e quella tra Massa Cozzile e Macchino. Si tratta di interventi per la grande maggioranza effettuati con finanziamenti ministeriali.

Dall’elenco sono tagliati fuori altri punti critici della viabilità, quello del "vialone del Melani" che deve subire una pesante mole di traffico pesante e dove anche lì vige il divieto di circolazione ai mezzi a due ruote. La strada avrebbe bisogno di riasfaltatura. Altri invece i problemi a Buggiano e a Ponte all’Abate. In quei casi le limitazioni al traffico sono dovute alla situazioni dei ponti, uno che attraversa un piccolo canale nel primo caso e quello sulla Pescia di Collodi nel secondo. Lì i problemi sono maggiori e difficlmente potranno essere risolti a breve. Nel primo caso però si sta deteriorando la piccola via Buonarroti sulla quale è statod eviato il traffico.