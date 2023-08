Campo basket per Rubini Primo in Italia a Chiesina Uzzanese

Almeno per un giorno, Chiesina Uzzanese sarà, insieme a Trento dove gioca la Nazionale Azzurra, la capitale del basket italiano. Infatti il paese ospiterà un evento di assoluto livello cestistico: l’inaugurazione del primo campo da basket intitolato a Cesare Rubini (foto), personaggio fra i più importanti di questo sport che ha a Chiesina e in generale nella Valdinievole molti appassionati e una competenza diffusa e radicata. Sabato 5 agosto, alle ore 18,30 alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti taglierà il nastro per questo campo di gioco all’aperto che sarà a disposizione la mattina per gli studenti della scuola primaria e, nel resto della giornata, per chi vorrà cimentarsi nella pratica di questo sport molto apprezzato. La creazione di questi campi da gioco, denominati "Campetti da Principe" dedicati a Cesare Rubini, fa parte di un progetto di diffusione della pratica sportiva della pallacanestro coordinata dalla Liba ( Legends International Basketball Association) e quello che viene inaugurato a Chiesina Uzzanese è il primo in assoluto in Italia. Per il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, fra l’altro giocatore e poi allenatore di pallacanestro, la grande soddisfazione di vedere questa iniziativa celebrata in un palcoscenico di assoluto rilievo: una conferenza stampa in Trentino, dove la Nazionale Azzurra si trova in ritiro per preparare i prossimi Mondiali, il 4 agosto, evento al quale parteciperà lo stesso Berti. "In primis devo ringraziare il grande campione e dirigente Pier Luigi Marzorati, che si è adoperato perché Chiesina ottenesse tutto questo. Sono molto emozionato per questo primato- sottolinea il primo cittadino- perché Cesare Rubini è una leggenda del basket mondiale".