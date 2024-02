Campionati di cucina. Il Martini sale sul podio. Medaglie agli studenti: "Orgoglio in Toscana"

Giovani promesse dell’istituto alberghiero Martini sul podio dei Campionati della Cucina Italiana. Una selezione di studenti della prestigiosa scuola montecatinese ha infatti partecipato al contest nella squadra che rappresentava la Toscana, cooordinata da due chef esterni alla scuola. Risultato; una medaglia d’oro e il titolo di campioni. I campionati si sono svolti dal 18 al 20 febbraio 2024, all’interno della manifestazione "Beer & Food Attraction", negli spazi di Rimini Expo Centre Italy. Un risultato straordinario per l’istituto diretto da Riccardo Monti.

Si tratta infatti dell’evento di punta per Federazione Italiana Cuochi, la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.

Soddisfatto il preside Monti: "Bravissimi gli studenti e complimenti anche ai nostri docenti e al personale che ha lavorato con impegno e competenza per prepararsi a partecipare all’iniziativa". Il verdetto che premia settimane di duro lavoro è arrivato nella giornata conclusiva: il Junior Team Toscana ha guadagnato l’oro assoluto nella categoria della cucina calda a squadre. Un premio straordinario che porta, anche grazie all’alberghiero Martini, la Toscana nel 2024 nuovamente sul massimo gradino del podio.

La squadra del Martini, formata da studenti delle classi quinte selezionati e formati ad hoc, lavorava da tempo per prepararsi alla competizione, elaborando piatti studiati fino all’ultimo grammo. Il sacrificio è stato premiato e conferma la qualità dell’alberghiero di Montecatini, una vera eccellenza a livello nazionale e internazionale. "Dopo la vittoria nei Campionati dello scorso anno – ha dichiarato il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani Roberto Lodovichi – con la squadra Senior ci stavamo interrogando sulla strada da prendere per la partecipazione di quest’anno e la risposta è arrivata dal Capitano della squadra uscente Daniele Zingoni il quale, a seguito di un incontro formativo rivolto ai giovani aspiranti chef nella scuola che aveva frequentato, ha suggerito di lavorare sui giovani costruendo una squadra junior. Da questa idea, e grazie al supporto di Riccardo Monti, dirigente dell’Istituto Martini, con la collaborazione del corpo docente ed in particolare del professor Antonio Antonino, è nata una concreta progettualità". La scuola si pone l’obiettivo di un futuro turistico competitivo, attraverso la formazione di figure professionali che rispondano alle richieste del mercato europeo e mondiale.