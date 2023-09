Camminata per sportivi e famiglie. Il ritorno di "Passo dopo Passo"

Ci avviciniamo alla data del 17 settembre 2023, giornata nella quale a Lamporecchio si tiene la manifestazione, denominata "Passo dopo Passo" , la camminata ludico-motoria che quest’anno festeggia la sua quarta candelina. Realizzata grazie al sostegno delle aziende di Lamporecchio e all’aiuto di numerose associazioni del territorio, "Passo dopo Passo" sarà anche quest’anno un’iniziativa non competitiva aperta a tutti, con due percorsi di diversa difficoltà e lunghezza (5 km e 11 km): perfetta per gli sportivi, gli appassionati di trekking o, semplicemente, per le famiglie o i gruppi che vogliono stare insieme con l’occasione di una camminata.

Saranno allestiti alcuni ristori durante i percorsi che daranno la possibilità di fermarsi per una sosta per dissetarsi o fare uno spuntino. "Passo dopo Passo" resta soprattutto un’iniziativa di solidarietà che, ad ogni edizione, individua e sostiene un progetto a cui destinare il ricavato: quest’anno il ricavato contribuirà all’acquisto di un’ambulanza per la PA Croce Verde di Lamporecchio. Con l’edizione del 2019 furono ricavati 11.136 euro e parteciparono alla camminata circa 600 persone. Soldi che furono dati al centro "Raggio di sole" di Orbignano e servirono per l’acquisto di attrezzature.

Tornando alla passeggiata è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Passo dopo Passo, oppure sul sito www.visitlamporecchio.it, dove sono disponibili anche le mappe dei percorsi. Di seguito il gruppo organizzatore: TMC, FM Plastic, Stamp Foil, SEL Electric Spa, Comune di Lamporecchio, P.a. Croce Verde Lamporecchio, Proloco Porciano, Proloco Amici di San Baronto, Circolo A.R.C.I. Tamburini di Cerbaia, Circolo A.R.C.I. di San Baronto, Circolo A.R.C.I. di Borgano, Circolo A.R.C.I. di Mastromarco, Circolo A.R.C.I. di Porciano, Circolo A.R.C.I. Rinascita di Lamporecchio, Avis Comunale Lamporecchio, Comunità Solidale Lamporecchio, Associazione culturale Orizzonti.

Informazioni utili. Partenza e arrivo: giardini pubblici di Lamporecchio, via Aldo Moro. Dalle ore 7.30 alle 8.30 ritrovo e iscrizioni. Ore 9 partenza camminata ludico-motoria con ristori lungo i percorsi. Costo iscrizione: 7 € (i bambini partecipano gratuitamente). Contatti: 328 1391985 - 347 8156922 - 0573 766472, email [email protected]. A tutti i partecipanti verrà regalato un gadget e offerto un rinfresco finale.

