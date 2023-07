"Camminando il Montalbano" Anche a luglio passeggiate per vivere e scoprire il territorio

A luglio proseguono le passeggiate ed escursioni di Camminando il Montalbano, ormai diventate un appuntamento tradizionale per scoprire e vivere la bellezza e la storia del nostro territorio nella tranquillità della natura. Le escursioni, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio, continuano con appuntamenti settimanali in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro. Giovedì 6 luglio alle 9, dopo una visita della Chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la passeggiata prosegue lungo via Giugnano e poi attraverso un sentiero che conduce alla meta della nostra visita, una vera e propria oasi dell’arte, il laboratorio artistico di Maria Grazia Sangiorgi e di Rolf Feddern che ci permetteranno di ammirare le loro opere e di scoprire come queste prendono vita. Il ritorno al punto di partenza seguirà un sentiero alternativo. Giovedì 13 luglio alle 9 partendo dal borgo di Porciano attraverso la via Vecchia Maremmana si giungerà a Papiano, poi l’escursione proseguirà verso Casa di Monte e Poggio alla Baghera per poi tornare verso Porciano. Giovedì 20 luglio alle 17.00 la passeggiata ha inizio dalla zona dei Centocampi tra Lamporecchio e Larciano per poi incamminarsi in via Bufignano in ascesa verso il borgo medievale di Larciano Castello, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, per poi ridiscendere da via Ciri con un percorso ad anello al punto di partenza. Giovedì 27 luglio alle 17 incamminandosi da Fornello si salirà verso Sant’Amato dove sarà possibile ammirare dei vigneti monumentali, per poi proseguire verso via delle Croci, il colle di Leporaia e godere del panorama sulla Valdinievole e tornare al punto di partenza con un percorso ad anello. Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare ai seguenti contatti: Ufficio turistico di San Baronto 0573 766472, email a [email protected] Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma. Per tutti i dettagli sulle escursioni il sito www.visitlamporecchio.it oppure la pagina Facebook "Visit Lamporecchio".