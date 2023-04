Cambia la raccolta rifiuti Tutti in fila per i bidoni

Un’ora e dici minuti di fila oggi per cambiare i bidoncini della spazzatura a Cintolese. È così che in molti si sono visti sfumare la pausa pranzo che sono stati costretti a utilizzare per adeguarsi alle nuove normative sulla raccolta rifiuti. Venerdì era l’ultimo giorno per ritirare i bidoni prima della partenza della nuova tariffa corrispettiva che prevede anche l’adeguamento degli strumenti di raccolta e delle etichette da attaccare sui bidoni. "E’ stata una scelta unilaterale da parte del gestore – dice un cittadino – e devo perdere tempo io per qualcosa che è stato il gestore stesso a cambiare. Loro impongono le condizioni e noi dobbiamo chiedere permesso a lavoro per adeguarci ai loro orari. Assurdo. Quando sono arrivato c’erano 12 persone in fila ma le procedure di assegnazione dei codici devono essere applicate su bidoncini nuovi nel caso i vecchi siano danneggiati, possono portare via anche diverso tempo perché sono complesse".

Arianna Fisicaro