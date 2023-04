Cala il tasso dei mutui Accordo Comune-Cdp

Il Comune, grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, rinegozia 90 mutui e prestiti, per poter pagare lo 0,25% del debito residuo nel 2023 e 2024, andando poi a rispalmare quanto risparmiato nella somma residua. In questo biennio, il risparmio complessivo di aggira intorno ai 320mila euro.

L’aiuto di Cdp, come spiega l’assessore Alessandro Lumi, arriva a causa delle minori entrate causate dal Covid previste per i prossimi due anni. "La copertura finanziaria dell’operazione di rinegoziazione del presente atto – si legge nell’apposita determina comunale – è assicurata, mediante le previsioni iscritte nel nel bilancio di previsione 202325 rimodulabili a seguito del perfezionamento del contratto di rinegoziazione. L’operazione di rinegoziazione è finalizzata a una migliore gestione dell’indebitamento dell’ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa. La stipula del contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun atto originario. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun atto originario, incluse le originarie destinazioni dei prestiti originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i prestiti originari".

Il Comune ha determinato "di approvare che l’ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale e interessi, a partire dal 30 giugno 2023 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione e di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio".