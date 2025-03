Caffè Letterario . L’appuntamento

Proseguono, alla chiesa dedicata ai Santi Bartolomeo e Silvestro, gli appuntamenti con il Caffè Letterario organizzati dalla Compagnia della Costa. Domenica, alle 16.30, è in programma l’incontro con la scrittrice Marzia Musti, che presenterà il suo ultimo romanzo, ‘Il casale delle Mille Verità’. L’autrice dialogherà con Mauro Fioravanti, che presenterà il volume in uno di quelli che la scrittrice definisce "uno dei miei posti del cuore", tanto da essere citato nel libro, edito da Other Souls. La trama: alla morte della nonna Elda, Amanda si ritrova unica erede di un casale in Toscana, dove la giovane donna verrà a conoscenza di una verità che sarà capace di infilarsi come una spina in ogni aspetto della sua vita.