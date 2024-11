Cade da tre metri mentre raccoglie le olive, è grave

Lamporecchio (Pistoia), 2 novembre 2024 – Cade da circa tre metri mentre raccoglie le olive, un uomo di 57 anni trasportato in gravi condizioni in ospedale. È successo stamani in via Orbignanese nel territorio di Lamporecchio.

Nella caduta dalla pinta l’uomo ha riportato traumi cranico-cervicali. La centrale del 118 lo ha ricoverato in codice di urgenza rosso al Cto dell’ospedale di Careggi a Firenze. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso.

Secondo alcune prime ricostruzioni, il 57enne sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri.