Cade in via Amendola e ottiene 5000 euro

Il 31 luglio del 2022 un soggetto non meglio identificato nella determinazione comunale n° 341 ha dichiarato che, mentre era a Montecatini Terme alle 22.30 circa, sul marciapiede di viale Amendola in direzione di via della Torretta, a causa di piastrelle disconnesse è caduto rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali, come documentato dagli atti prodotti al Comune. L’ente, sulla base della documentazione presentata o acquisita d’ufficio e all’esito degli accertamenti condotti dagli uffici comunali competenti, è giunto a una definizione transattiva della questione, dichiarandosi disponibile a corrispondere alla vittima dell’infortunio la somma di 5000 euro.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il caso del Comune citato in giudizio da un altro soggetto che chiede il risarcimento dei danni conseguenti all’incidente avvenuto il 6 novembre 2021 mentre percorreva viale IV novembre sul marciapiede di fronte all’Hotel Croce di Malta. A suo dire inciampava in un mattoncino della pavimentazione del marciapiede che risultava sollevato e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali.