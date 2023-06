Cade dal tetto di capannone industriale: è grave

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina, poco dopo le 10.30, in via Benedetto Croce, nella zona industriale di Borgo a Buggiano. Un uomo di 24 anni, imprenditore – G.L. le sue iniziali – è precipitato dalla copertura di uno dei numerosi capannoni industriali che si trovano lungo la strada alle spalle della storica Villa di Bellavista. Sembra che fosse intento a controllare l’impianto fotovoltaico che ricopre il tetto della struttura. Rimangono ancora da chiarire i motivi della caduta da un’altezza di circa 6 metri. Non è escluso che si sia trattato di un capogiro.

Sul posto, allertati dal 118, sono rapidamente arrivati i soccorritori a bordo dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano e anche il personale della Medicina, igiene e sicurezza sui posti di lavoro.

Il giovane è quindi stato trasportato in codice rosso – paziente in pericolo di vista – all’ospedale San Jacopo di Pistoia. E’ stato centralizzato nel Dea di Pistoia e quindi sottoposto alle radiografie per accertare le conseguenze del forte trauma riportato. Resterà ancora in osservazione nel reparto ospedaliero.

Marco A. Innocenti