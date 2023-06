Cade da sei metri mentre lavora sul tetto di un capannone: illeso

Buggiano (Pistoia), 29 giugno 2023 - Infortunio sul lavoro a Buggiano, dove un tecnico è caduto da un'altezza di circa sei metri, restando miracolosamente illeso. Protagonista un 24enne, titolare di una piccola impresa, che stamattina, poco prima delle 11, era intento a svolgere interventi di manutenzione e installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone della zona industriale della città della Valdinievole. Per cause ancora in corso di accertamento sembra che una parte della copertura abbia ceduto e il 24enne è caduto sbattendo violentemente a terra ma senza riportare ferite o fratture.

Dai primi accertamenti eseguiti all'ospedale di Pistoia, dove l'uomo è stato precauzionalmente trasportato in codice rosso, non sarebbero emerse fratture. Il 24enne resta comunque in osservazione nel reparto.