Cade da barella Donna muore un mese dopo

C’è un indagato per omicidio colposo nella vicenda dell’anziana morta in ospedale trenta giorni dopo la caduta accidentale dalla barella con cui era stata condotta all’ospedale San Luca per effettuare una visita ortopedica. Si tratta di un giovane volontario della Misericordia di Pietrasanta, ora sotto choc: il pm Salvatore Giannino gli ha notificato un avviso di garanzia in vista dell’autopsia che verrà effettuata martedì dal medico legale Stefano Pierotti, incaricato di una consulenza tecnica.

L’episodio accadde il 27 febbraio al San Luca, ma la morte risale al 1 aprile, dopo un lungo ricovero. Sono stati i familiari della donna a presentare denuncia ai carabinieri perché siano accertate eventuali responsabilità penali. L’anziana residente a Pescia, 85enne con varie patologie, quel giorno era stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza dell’associazione versiliese e dalla figlia che abita a Lucca. Mentre una volontaria aiutava la figlia con le pratiche, vicino agli ambulatori medici, l’anziana madre era rimasta sulla barella in corridoio, controllata dall’altro volontario, un ventenne versiliese. A un certo punto qualcosa era andato storto: l’anziana era caduta a terra battendo violentemente la testa. Era stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni erano apparse gravi. Quindi era stata ricoverata al San Luca, ma da allora non si è più ripresa e sabato 1 aprile è deceduta.

L’Asl conferma in generale la ricostruzione della vicenda sottolineando di non avere una qualche responsabilità diretta e che "la caduta della paziente si è verificata mentre veniva trasportata in barella dai volontari di un’associazione di volontariato per una visita ortopedica programmata. La signora è stata poi tempestivamente assistita e curata dal personale Asl".

P.Pac.