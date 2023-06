"Bye Vanda Ferrarin" Oggi il Forti la festeggia

Dalle sue lezioni sono passati centinaia di studenti. Oggi restituendo il sorriso che l’ha sempre contraddistinta, la scuola intera festeggia la sua pensione, non senza un po’ di amarezza per la separazione. La professoressa di lingua e letteratura inglese Vanda Ferrarin dell’istituto Forti, con oggi lascia la scuola. Approdò in Toscana nel 1999 dopo aver insegnato in alcuni licei linguistici veneti. Dopo le esperienze maturate al Lorenzini e all’Einaudi di Pistoia, giunse al Forti. Oltre ad essere referente del dipartimento, è stata un’instancabile organizzatrice di viaggi e di stage linguistici. Dal 2003 al 2018 ha gestito gli scambi con la Scozia e perfino con la Russia, mentre negli ultimi anni ha organizzato stage portando avanti progetti innovativi e formativi. "Salutiamo un portante pilastro dell’istituto – dice il vicepreside Dean David Rosselli – la professoressa Ferrarin ha dato, anzi donato, quel che di più prezioso una docente può donare: se stessa. Perché non si insegna ciò che si sa, ma ciò che si è".