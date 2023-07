"Bus, lo stadio non basta". Apam chiede al Comune anche l’ex scalo merci

Montecatini Terme, 6 luglio 2023 – Bene il progetto che porterà alla riqualificazione completa dell’area retrostante lo stadio comunale per adeguarla a più moderni standard di accoglienza per i bus turistici, ma per risolvere in maniera ancora più organica questo aspetto e con un orizzonte di lungo termine sarebbe opportuno coinvolgere in questo “disegno” anche Rfi e l’ex scalo merci della stazione grande. Federalberghi Apam accoglie positivamente le notizie comunicate in un recente incontro dall’assessore ai lavori pubblici (nonché vicesindaco) Alessandro Sartoni circa la predisposizione di un progetto che prevede significativi interventi nell’area dietro lo stadio Mariotti, nell’ottica di una più dignitosa accoglienza dei bus turistici. Tra gli interventi previsti ci sono il rifacimento della pavimentazione in asfalto, la sistemazione delle aiuole, la realizzazione di un punto presa per la corrente elettrica e per l’acqua, la predisposizione dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza, l’implementazione delle caditoie, la realizzazione di una recinzione con cancello carrabile per la chiusura dell’area. "Un parcheggio dedicato all’accoglienza dei bus turistici, dotato di servizi adeguati e videosorveglianza, con l’obiettivo di non cedere fette di mercato in questo importante segmento economico cittadino è quanto chiediamo da tempo – dice il presidente di Federalberghi Apam Carlo Bartolini -. Da molto tempo gli operatori e le agenzie che intermediano gruppi di alto livello, ci chiedono una maggiore attenzione verso i bus accolti in città, ovvero più sicurezza e servizi essenziali. Si tratta, d’altronde, di un importante segmento turistico che fa di Montecatini un vero e proprio hub per i bus diretti in tutta la Toscana, che dovrebbe essere supportato a beneficio dell’economia del territorio, senza contare che – a pieno regime – i bus portano, grazie ai ticket, risorse pari a 4-500mila euro all’anno nelle casse pubbliche". E proprio a proposito dei ticket d’ingresso Federalberghi Apam segnala anche la necessità di estendere le informazioni circa la possibilità di pagare in anticipo con carte elettroniche, piuttosto che - come ancora fanno in molti - in contanti, per evitare file, snellire le procedure ed evitare (come purtroppo successo in più occasioni) atti di vandalismo nei confronti di macchinette e box all’ingresso della città. Infine, l’associazione chiede all’amministrazione comunale che si verifichi la possibilità di inserire in questo “progetto-bus” anche l’area ex-scalo merci della stazione principale, che avrebbe dalla sua la caratteristica di intermodalità di trasporto su gomma e su rotaia (soprattutto in direzione di Firenze) e una posizione in prossimità dell’uscita dell’A11, (a differenza dello stadio, dove i bus devono comunque attraversare la città per raggiungere la destinazione.