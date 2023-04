Buone novità alla mensa per i bambini

"La nutrizione è sempre più determinante per la salute e il benessere dei più giovani e per la loro vita futura. A Pieve a Nievole questo aspetto viene curato in modo particolare e in questi ultimi giorni sono state introdotte novità che hanno riscosso l’apprezzamento dei genitori e dei bambini". Lo stiene l’amministrazione comunale.

"Alle mense dell’asilo nido comunale, delle scuole dell’ infanzia e delle primarie – prosegue il comunicato – è stato infatti adottato un nuovo menù, condiviso con i nuovi componenti della commissione mensa in carica dal 16 dicembre, sotto la supervisione e la guida dell’esperta dietista Alessandra Siglich, già consulente per la refezione scolastica dei Comuni di Montemurlo e Montecatini e che ha redatto un nuovo piano nutrizionale con un menù estivo e un menù invernale adottato dal 12 aprile".

"Già dai primi giorni di adozione del nuovo menù – dicono il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti e l’assessore alla pubblica istruzione Erminio Maraia – la commissione mensa ha rilevato l’apprezzamento dei bambini, che hanno accolto molto positivamente i nuovi piatti, ottenendo quindi la conferma di un intervento giusto e appropriato alle esigenze sia nutrizionali che di soddisfazione del gusto Noi dedichiamo grande attenzione alla educazione alimentare e quindi alla salute della fascia di età dagli 11 mesi agli 11 anni e registrare questo apprezzamento è per noi una grande gratificazione. Da tempo abbiamo spinto per l’uso di prodotti che provengano dalla filiera corta locale e che siano biologici, tutto questo senza gravare sulle tasche delle famiglie, visto che i costi del servizio sono rimasti invariati e sono fra i più bassi della provincia di Pistoia".