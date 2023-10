Borse di studio della Fabo Herons per gli studenti del liceo Salutati

Borse di studio per gli studenti più meritevoli del Liceo Coluccio Salutati, capaci di abbinare lo studio a buoni livelli e le attività sportive a livello agonistico, sempre nel rispetto delle regole e dell’avversario, dentro e fuori dal campo di gioco. La cerimonia di consegna e le premiazioni dei giovani sono avvenute al PalaTerme prima di una delle partite della Fabo Herons Montecatini, società di basket capoclassifica nel campionato di B Nazionale. Per il secondo anno consecutivo il sodalizio del presidente Andrea Luchi, grazie al contributo di Crabiz srl SB dei due soci Davide Zinanni e Lorenzo Rattazzi, ha costruito questa iniziativa che ha portato all’assegnazione delle sei borse di studio. Gli studenti premiati, scelti da una commissione mista tra gli oltre 20 candidati, avevano presentato un elaborato sul rapporto tra sport e sostenibilità. Dai testi forniti dagli alunni del Salutati sono emersi spunti molto interessanti che la società Herons prenderà in considerazione nella scelta delle iniziative da intraprendere per l’anno green.

I vincitori si sono contraddistinti durante lo scorso anno scolastico per profitto e per aver svolto un’attività sportiva riconosciuta dal Coni, con regolarità e fairplay. È proprio questo l’aspetto principale che è stato premiato: coniugare la condotta nell’istruzione e formazione a livello scolastico con la preparazione sportiva e le attività agonistiche, sempre nel il rispetto delle regole e dell’avversario in allenamento, in gara e anche fuori dal contesto agonistico.

La società Fabo Herons ha ringraziato il Liceo Salutati nelle figure del dirigente scolastico, Simona Selene Scatizzi, il professore Andrea Capecchi e tutto il consiglio d’istituto per l’entusiasmo e l’aiuto dimostrato per la prosecuzione dell’iniziativa anche nello scorso anno scolastico.