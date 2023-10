Bocciodromo caso aperto: "Una priorità la riapertura del tempio di noi anziani"

"Il bocciodromo è chiuso da cinque anni e non si prospetta una riapertura in tempi brevi. Non vogliamo pensare che le cause di tutto ciò siano cause di ottusità, pressappochismo, superficialità e altri spiacevoli aspetti che avrebbero fatto impallinare i peggiori protagonisti di questo quadro politico, poiché mancano i presupposti, per noi fondamentali, di chiarezza, trasparenza e, soprattutto, rispetto". Aldo Benedetti, per anni alla guida della bocciofila di via Maratona, è preoccupato per gli ulteriori problemi della struttura, emersi in consiglio comunale e teme che i lavori inizino ancorA più in ritardo. "La Bocciofila – ricorda – era ed è tutt’ora il tempio di noi anziani. Già avevamo fatto presente all’attuale maggioranza i principi e gli scopi per la quale fu fondata. Avrebbe dovuto essere una gemma, dal punto di vista sociale culturale, che noi frequentatori vorremmo vedere risorgere, anche come corsia preferenziale: un luogo di ritrovo e distrazione per gli anziani, ma anche per i giovani, in quella che riteniamo una cornice da favola per le bocce. Le iniziative sociali e culturali dell’impianto costituiscono da sempre un valore assoluto per Montecatini Terme, avendo riservato negli anni attenzioni ai più deboli, ai diversamente abili e alle persone in difficoltà. Non vogliamo pensare che l’auspicato intervento alla struttura non sia ritenuto tra le priorità dell’amministrazione comunale. Noi, in sostanza, teniamo che i diritti dei frequentatori, allo stato attuale, vengano trascurati oltre misura, e ci auguriamo che il consiglio comunale prenda a cuore la situazione e che i lavori abbiamo inizio nel più breve tempo possibile".

Benedetti non è stato il solo a chiedere una soluzione all’ormai annoso caso del bocciodromo. Anche Moreno Zinanni, attuale presidente della Bocciofila Avis si sta muovendo in questo senso. "Il bocciodromo di via Maratona – ha ricordato di recente – è stato per molti anni una bellissima realtà. Aveva 150 soci e rappresentava un punto importante di aggregazione per gli anziani in città. Spero che possano partire quanto prima i lavori di ristrutturazione". Moreno Zinanni è il presidente della Bocciofila Avis Montecatini, società che per quattro anni di fila ha giocato nel massimo campionato. È stato senza dubbio un momento importante per il sodalizio sportivo che porta sulle maglie il nome dell’Associazione volontari donatori del sangue. Un’importante tradizione di solidarietà nel mondo sportivo che dura da diversi decenni. La Bocciofila Avis, al momento, gioca “in esilio“ a Pieve a Nievole.

Daniele Bernardini