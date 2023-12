Blitz all’hotel dei migranti: "Scarsa igiene e niente cure per le 57 persone accolte"

"I 57 migranti, di cui 11 bambini, ospitati nel centro di accoglienza straordinaria allestito all’Hotel Palladio, in via delle Puglie, vivono in pessime condizioni igienico-sanitarie e non ricevono l’assistenza di cui avrebbero bisogno". Ispezione a sorpresa, ieri mattina, del deputato Marco Furfaro (Pd), accompagnato da Silvia Bini, presidente provinciale dell’Arci, nella struttura ricettiva utilizzata per ospitare alcune delle persone arrivate in Italia con gli ultimi sbarchi. Il parlamentare ha voluto verificare di persona alcune voci sulle condizioni delle persone alloggiate nell’albergo. Al termine del controllo, l’esponente del Pd è uscito molto preoccupato. Il caso, adesso, finirà in parlamento, grazie a un’interrogazione che l’esponente della minoranza sta per presentare. "Abbiamo trovato delle condizioni davvero desolanti – ha dichiarato Furfaro appena fuori dall’albergo – non certo degne di un paese civile. Oltre a minori che vivono in situazioni di promiscuità con gli adulti, abbiamo riscontrato situazioni igieniche intollerabili. Nell’albergo ci sono stanze così piene di muffa che basta respirare per ammalarsi. I bambini vorrebbero andare a scuola per imparare l’italiano e integrarsi con gli altri, ma non hanno l’opportunità di farlo". I problemi di salute di alcune persone, anche bambini piuttosto piccoli, destano senza dubbio la maggiore preoccupazione. "Ci sono migranti che necessitano di assistenza sanitaria – spiega il deputato – e non si capisce se l’abbiano ricevuta o meno. Nella struttura, ho trovato un bambino di circa un anno con un’ernia ombelicale pazzesca: avrebbe bisogno di essere visitato da uno specialista con una certa urgenza. Un’altra ragazza è stata due settimane in ospedale per un’appendicite e non è chiaro quali cure debba fare". In merito alla polemica legata alla sicurezza per la presenza dei centri di accoglienza straordinaria a Montecatini, Furfaro ha sottolineato che i migranti "vivono in condizioni di grande degrado e da settimane non ricevono il pocket money da 2,50 euro al giorno. La struttura, nonostante la presenza di minori, non è presidiata ventiquattrore al giorno. In situazioni del genere può crescere la rabbia. Avere un briciolo di umanità per la comunità non deve significare solo sentirsi più buoni, ma anche garantire la propria sicurezza". Il deputato ha informato il prefetto Licia Donatella Messina che, a breve, presenterà un’interrogazione sulla situazione della struttura.

Silvia Bini non esita ad attaccare l’utilizzo di alberghi come centri di accoglienza straordinaria. "Il modello di accoglienza diffusa – spiega – consentiva di ospitare i migranti in appartamenti. Tra il 2017 e il 2018, questo modello è stato trasformato nella somministrazione alberghiera, quando Matteo Salvini era ministro degli interni".

Daniele Bernardini