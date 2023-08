Bimba di un anno apre lo sportello dell’auto in corsa e cade in un fossato

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 5 agosto 2023 – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di giovedì in via di Campo a Chiesina Uzzanese. Una bambina di nemmeno un anno di età che era seduta sul sedile posteriore dell’auto condotta dalla mamma è riuscita in qualche modo ad aprire lo sportello ed è finita nel fossato che costeggia la strada di campagna che conduce a Pescia.

Per fortuna l’auto procedeva a bassa velocità e la piccola non ha riportato gravi conseguenze nell’incidente.

In un primo momento il personale sanitario che è intervenuto sul posto aveva dato "codice rosso" all’intervento. La bambina è stata portata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Dopo una visita da parte dei medici però la situazione è tornata sotto controllo. Tanto che non è stato previsto nessun trasferimento all’ospedale specializzato per l’infanzia Meyer di Firenze.

Intervenuto anche personale del commissariato di Pescia che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche.