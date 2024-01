Bilancio e programma fino al 2026. Il Comune fa il punto sui lavori

Nell’ultima seduta del consiglio comunale, che si è tenuta giovedì 18 gennaio, sono stati approvati il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024/2026. Due atti importanti per la vita amministrativa di un comune. Durante la stessa seduta il sindaco Lisa Amidei ha esposto l’elenco delle opere che inizieranno, continueranno e si completeranno nell’anno 2024. Sono diversi interventi che coinvolgono diverse realtà del territorio di Larciano.

L’elenco inizia con i lavori alla scuola media: riguardano l’adeguamento sismico, in linea col cronoprogramma. Nuova palestra della scuola media: progettazione esecutiva in corso. Scuola dell’infanzia: progettazione efficientamento energetico in corso. Piscina intercomunale: progettazione efficientamento energetico e riqualificazione in corso. Lascito Mazzei, primo lotto: lavorazioni per la realizzazione del ’Dopo di Noi’ in corso.

Piano operativo: entro giugno verrà approvato il piano, contestualmente anche il Peba (piano operativo barriere architettoniche) e il regolamento edilizio. Un intervento importante riguarda la nuova biblioteca: le lavorazioni sono alla fine Poi passiamo agli impianti sportivi: ultimate la lavorazione sull’impiantistica termica negli stadi Idilio Cei e Anselmo Fagni e stanno per iniziare i lavori sugli spogliatoi e bagni per disabili. Il comune ha partecipato al bando per l’efficientamento energetico per lo stadio Cei. Percorso salute: a giorni inizieranno i lavori per la riqualificazione dell’esistente e l’ampliamento del percorso. Implementazione illuminazione pubblica: sostituzione di tutti i corpi illuminanti e installazione illuminazione pubblica in alcune vie al momento prive. Sono in corso gli atti per l’aggiudicazione dei lavori. Comunità energetiche: dopo l’incarico alla Cooperativa Crisis e all’Università di Firenze, l’incontro pubblico con le aziende del comune e il sopralluogo dei tecnici incaricati direttamente nelle aziende e i questionari compilati dai privati insieme al Comune di Lamporecchio, l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando per la progettazione esecutiva della comunità energetica in attesa del bando regionale di svariati milioni che uscirà quest’anno. Infine, nell’elenco si parla del rifacimento piazza Cecina. Il progetto esecutivo è pronto. Il comune ha partecipato a un bando regionale per eseguire i lavori e si sta aspettando l’esito della pratica.

Massimo Mancini