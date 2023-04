Berti si toglie la fascia e torna in panchina

In panchina c’era lui, Fabio Berti in quel 2014 e ci sarà anche nel 2023. Ma quella vicenda rimarrà nella memoria di tutti. Un torneo nazionale di basket femminile a Pesaro che nessuno voleva disputare dopo una tragedia immane. Perché tale è la morte di una ragazzina di 12 anni a causa di un incidente stradale. Margherita Tocchini militava nel basket femminile Porcari, che era stato invitato all’evento sportivo nella città marchigiana. L’istinto fu quello di annullare tutto, dopo un lutto del genere. Furono i genitori della bimba a spingere la società a giocare. Le ragazze non solo parteciparono, ma vinsero. Guidate da coach Berti, che a Porcari ha lavorato come tecnico a lungo. Così il rito, se possiamo definirlo così, si ripete. Anche in questo 2023. Per quattro giorni, da venerdì prossimo, 7 aprile, a lunedì 10, in coincidenza con la Pasqua e con l’attività amministrativa che giocoforza rallenta, metterà da parte riunioni di giunta, consigli comunali e delibere, per vestire di nuovo i panni del coach di basket. Fabio Berti, sindaco di Chiesina Uzzanese, parte in questi giorni per allenare la squadra under 19 di Porcari al torneo nazionale di Pesaro, particolarmente caro alla società gialloblu. Ma è soprattutto l’edizione 2014 che si ricorda. Il Basket femminile Porcari partecipò col gruppo Esordienti 2002-2003 che aveva da poco perso Margherita Tocchini. Coach Berti seppe guidarle ad un successo insperato. L’Olimpia Pesaro le dedicò quel torneo che la squadra lucchese vinse. Da lì è partita una tradizione, un modo per ricordare Margherita.

Massimo Stefanini